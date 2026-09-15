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Царьград

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Эрик Трамп презентовал проект Trump Tower в Тбилиси на $2 млрд

Эрик Трамп презентовал проект Trump Tower в Тбилиси на $2 млрд

В Тбилиси презентовали проект Trump Tower стоимостью $2 млрд. Комплекс включает 62-этажное здание, завершение строительства которого планируется в 2031 году.

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