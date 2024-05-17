Медвежий угол
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Медвежий угол

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Семь тысяч мигрантов "подселили" к петербуржцам: Полиция задержала крупную преступную группировку

Семь тысяч мигрантов "подселили" к петербуржцам: Полиция задержала крупную преступную группировку

Полиция задержала крупную преступную группировку в Северной столице. Масштабы поражают: семь тысяч мигрантов тихо "подселили" к петербуржцам, которые даже не подозревали о "соседях".

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Комментарии
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Дима Качусов
а почему собственники этих квартир.куда прописали мигрантов этого не заметили,или они не платят коммунальные платежи и т.п.?!что за бред такой. сами прописывают за денежку у себя .а потом кричат что им их кто-то навязял.
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5 час.
ninikooo Митусова
Офигеть!!! Живешь себе спокойно и не знаешь, что у тебя появились « прекрасные соседи». Всю эту « шоблу деловаров» наказать во всей строгости закона» закатать по полной», а всех прописанных незаконно на чужую жилплощадь- депортировать из страны без права возврата навсегда!!!
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4 час.
александр петров
Вот Вам и &quot;Цыхровизация&quot; блин.
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4 час.

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