Полиция задержала крупную преступную группировку в Северной столице. Масштабы поражают: семь тысяч мигрантов тихо "подселили" к петербуржцам, которые даже не подозревали о "соседях".
Семь тысяч мигрантов "подселили" к петербуржцам: Полиция задержала крупную преступную группировку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дима Качусов
а почему собственники этих квартир.куда прописали мигрантов этого не заметили,или они не платят коммунальные платежи и т.п.?!что за бред такой. сами прописывают за денежку у себя .а потом кричат что им их кто-то навязял.
Ответить
5 час.
ninikooo Митусова
Офигеть!!! Живешь себе спокойно и не знаешь, что у тебя появились « прекрасные соседи». Всю эту « шоблу деловаров» наказать во всей строгости закона» закатать по полной», а всех прописанных незаконно на чужую жилплощадь- депортировать из страны без права возврата навсегда!!!
Ответить
4 час.
александр петров
Вот Вам и "Цыхровизация" блин.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии