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Юбилейный гол Месси помог «Интер Майами» впервые завоевать Кубок Кампеонес

Юбилейный гол Месси помог «Интер Майами» впервые завоевать Кубок Кампеонес

«Интер Майами» победил мексиканский «Крус Асуль» в матче за Кубок Кампеонес (Campeones Cup) — трофей, который ежегодно разыгрывается между действующим обладателем кубка MLS и чемпионом чемпионов Лиги MX.

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