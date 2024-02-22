Свердловские энергетики в праздники будут работать в особом режиме. Как сообщали РИА «Новый День», в целях обеспечения надежного и бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей все предприятия Свердловского филиала группы «Т Плюс» и АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 23 по 25 февраля 2023 года будут работать в особом режиме.
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