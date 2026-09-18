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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Бросил жену и 35 лет прожил с другом, спал с ним на одной кровати: Почему Сергей Колтаков перестал видеться с единственной дочкой

Шоу-бизнес: Бросил жену и 35 лет прожил с другом, спал с ним на одной кровати: Почему Сергей Колтаков перестал видеться с единственной дочкой

Сергей Колтаков никогда не был удобным человеком — ни для режиссеров, ни для близких. Его острый язык боялись, иронию цитировали шепотом, а от прямолинейности порой замирало сердце.

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