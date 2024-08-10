Политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев . «Заявление утратившего легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского о встрече с бипартийной делегацией конгресса США было сделано на фоне крайне противоречивой информации о степени участия США и в целом Запада в планировании атаки ВСУ на Курскую область.