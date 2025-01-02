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Семин о судействе в РПЛ: «Сейчас есть ВАР, не знаю, как можно ошибаться. Ошибся — до свидания. В ЭСК обязательно должны быть и футболисты»

— Ну, что будем с судьями-то все-таки делать? Вы считаете, что обновлять надо просто судейский корпус? Молодых запускать, а тех, кто провинился?.

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