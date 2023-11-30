Суд отправил члена-корреспондента РАН Абрамова в психбольницу

Ленинский районный суд Ярославля отправил члена-корреспондента Российской академии наук из Переславля и разработчика российского суперкомпьютера Сергея Абрамова (включен в перечень террористов и экстремистов) в психбольницу на обследование.
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