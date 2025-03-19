Веские причины поехать в Прагу зимой

Новогодние праздники подошли к концу, а у тебя все еще много отпускных дней? Тогда тебе срочно нужно отправиться хотя бы в маленькое, но путешествие! И пока твои друзья загорают в приевшихся Египте и Турции, мы тебе советуем насладиться атмосферой зимы в старой Европе.
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