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Веские причины поехать в Прагу зимой

Веские причины поехать в Прагу зимой

Новогодние праздники подошли к концу, а у тебя все еще много отпускных дней? Тогда тебе срочно нужно отправиться хотя бы в маленькое, но путешествие! И пока твои друзья загорают в приевшихся Египте и Турции, мы тебе советуем насладиться атмосферой зимы в старой Европе.

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