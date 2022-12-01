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Российские регионы с 1 декабря начнут повышать тарифы ЖКХ в пределах 9%

Российские регионы с 1 декабря начнут повышать тарифы ЖКХ в пределах 9%

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) после индексации 1 декабря вырастут в пределах 9%. В частности, речь идет на цены за услуги по предоставлению газа, электроэнергии, водоснабжения и отопления, уточняет в постановлении правительства.

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