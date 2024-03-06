❕ Президент РФ Владимир Путин примет сегодня участие в большом совещании по развитию Азово-Черноморского кластера «У Президента будет большое совещание по развитию Азово-Черноморского кластера.
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❕ Президент РФ Владимир Путин примет сегодня участие в большом совещании по развитию Азово-Черноморского кластера «У Президента будет большое совещание по развитию Азово-Черноморского кластера.