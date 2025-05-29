Центр обновления Windows скоро добавит обновления приложений в свою функциональность

Windows Update является частью операционной системы Windows уже несколько десятилетий, но до недавнего времени компания Microsoft не проявляла интереса к расширению платформы для поддержки обновлений отдельных приложений.
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