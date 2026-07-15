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Живая Кубань

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Продуктовые рецидивисты: в Сириусе задержали двух парней, которые дважды обокрали один и тот же магазин

Продуктовые рецидивисты: в Сириусе задержали двух парней, которые дважды обокрали один и тот же магазин

Продуктовые рецидивисты: в Сириусе задержали двух парней, которые дважды обокрали один и тот же магазинВ федеральной территории Сириус полицейские задержали двух подозреваемых, которые, как выяснилось, полюбили один и тот же супермаркет.

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