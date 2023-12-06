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Отомстил на 4 млн. рублей: мужчина пождег 3 автомобиля на Кожевенной в Краснодаре

Отомстил на 4 млн. рублей: мужчина пождег 3 автомобиля на Кожевенной в Краснодаре

Очевидцы сообщили о возгорании машин Changan, «Москвич» и Mazda, припаркованных на Кожевенной улице. Одна иномарка принадлежала местному жителю, а две другие находились в собственности компании по прокату автомобилей.

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