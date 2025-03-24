Петербург и Москва возглавили мировой рейтинг роста цен на премиальное жилье

Санкт-Петербург и Москва стали лидерами среди мегаполисов мира по темпам роста цен на элитное жилье. Такие данные привела консалтинговая компания NF Group, проанализировав отчет The Wealth Report 2025 от Knight Frank.
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