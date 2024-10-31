Стиль воспитания в детстве повлиял на отношение взрослых людей к своим собакам

Взаимоотношения человека с собакой значительно эволюционировали. Если в прошлых эпохах они строились преимущественно вокруг потребностей людей, то в последние десятилетия четвероногие питомцы все больше превращаются в полноценных членов семьи, о которых заботятся практически как о детях.
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