Стиль воспитания в детстве повлиял на отношение взрослых людей к своим собакам

Взаимоотношения человека с собакой значительно эволюционировали. Если в прошлых эпохах они строились преимущественно вокруг потребностей людей, то в последние десятилетия четвероногие питомцы все больше превращаются в полноценных членов семьи, о которых заботятся практически как о детях.