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ФК «10» и «Деньги» играют в матче Медиалиги. Идет 1-й тайм – 1:0

Воскресенье, 17 сентября ФК «10» – ФК «Деньги» – 1:0 (идет первый тайм) ФК «10» (стартовый состав): Паук, Тен, Мишин, Грек, Чича, Шишкин, Даут, Сапа, Вульф, Белый, Кутуз.

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