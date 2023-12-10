Baza: металлодетектора в брянской гимназии не было из-за отсутствия приказа

Заместитель директора МБОУ «Гимназия № 5» по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова дала объяснение относительно отсутствия рамки металлодетектора на входе в школу во время инцидента, в результате которого произошла стрельба.
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