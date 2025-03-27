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SPORT24.ru

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Боярский пожаловался на новый стадион «Зенита»: «Докричаться до игроков практически невозможно»

Боярский пожаловался на новый стадион «Зенита»: «Докричаться до игроков практически невозможно»

Болельщик «Зенита» народный артист РСФСР Михаил Боярский заявил, что, в отличие от стадиона «Петровский», на «Газпром-Арене», которая является домашней для футболистов петербургского клуба, у болельщиков нет возможности докричаться до игроков.

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