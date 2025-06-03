В Ставропольском крае перед судом предстанут мать и дочь, обвиняемые незаконном обороте наркотиков

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ставропольскому краю окончено расследование многоэпизодного уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летней жительницы Минеральных Вод и ее 18-летней дочери.
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