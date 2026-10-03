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Курские новости

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В Курском ГАУ проверили ход ремонта общежития №7 и лабораторного корпуса

В Курском ГАУ проверили ход ремонта общежития №7 и лабораторного корпуса

Ход капитального ремонта студенческого общежития №7 и лабораторного корпуса проверили в Курском ГАУ. Работы завершатся в 2026-2028 годах, в здании появятся жилые блоки, спортзал, коворкинг, медпункт и теннисный зал.

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