Какой праздник 2 июля 2023 года: традиции

2 июля 2023 года отмечается День работников морского и речного флота. Рассказываем об истории и традициях этого дняПо традиции в первое воскресенье июля, выпавшее в этом году на 2 число, в России отмечают День работников морского и речного флота.
2 июля 2023 года отмечается День работников морского и речного флота. Рассказываем об истории и традициях этого дняПо традиции в первое воскресенье июля, выпавшее в этом году на 2 число, в России отмечают День работников морского и речного флота.
Свежие комментарии