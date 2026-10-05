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Царьград

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На трассе «Кавказ» под Армавиром досрочно отремонтировали 8 км дороги

На трассе «Кавказ» под Армавиром досрочно отремонтировали 8 км дороги

Ремонт восьмикилометрового отрезка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» с 127-го по 135-й километр закончили на два месяца раньше срока.

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