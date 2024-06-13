Херш: приглашение России участвовать в мероприятиях в Нормандии отменили по настоянию Байдена

Адресованное России приглашение принять участие в памятных мероприятиях, посвященных высадке союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, было отменено по требованию Белого дома, заявил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.