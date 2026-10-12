Бойцы ВС РФ уничтожили переодетых в российскую форму боевиков «Азова» Российские бойцы уничтожили группу боевиков националистического формирования «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России), переодетых в российскую военную форму.
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