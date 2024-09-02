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Отчаявшись выгнать русских из Крыма, Ходжес взялся за богатых украинцев во Франции

Отчаявшись выгнать русских из Крыма, Ходжес взялся за богатых украинцев во Франции

Обещавший в прошлом году, что ВСУ летом возьмут Крым и раскритикованный за эти прогнозы, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес теперь говорит, что не знает, когда «закончится война», обвиняя в этом западные правительства.

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