Баку и Ереван вернутся к обсуждению мирного договора в декабре

Азербайджан и Армения намерены возобновить обсуждение текста мирного договора в следующем месяце. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии