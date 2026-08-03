Новый «Человек-паук: Новый день» собрал почти рекордные $927 млн (73 млрд рублей) по всему миру только за эти выходные.
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Новый «Человек-паук: Новый день» собрал почти рекордные $927 млн (73 млрд рублей) по всему миру только за эти выходные.
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