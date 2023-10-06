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В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер

В России с 1 октября восстанавливают топливный демпфер

Правительство РФ утвердило дополнительные меры поддержки внутреннего рынка топлива. Как сообщается на сайте кабмина, с 1 октября было принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить топливный демпфер.

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