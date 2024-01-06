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Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна

Жизнь британцев в середине XX века в объективе гения репортажной съёмки Дэвида Хёрна

Дэвид Хёрн, которого считают важной фигурой в мировом фотосообществе, признавался, что на творчество его вдохновили снимки великих фотографов Magnum того времени, когда фотография была искусством для избранных.

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