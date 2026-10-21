Свежие территориальные успехи РФ на Запорожском направлении. В общей конфигурации этого участка хорошо видно, что Орехов до сих пор остаётся проблемной зоной, за которую ВСУ грызутся.
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