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Яна Поплавская: "Ничего в этой стране не будет, пока не будет идейных людей"

Яна Поплавская: "Ничего в этой стране не будет, пока не будет идейных людей"

что-то было То ли безумное время превращает людей в безумцев с безумными мыслями в голове, то ли эти самые безумцы, исходя, разумеется из самых лучших побуждений, превращают этот и без того несовершенный мир в сплошной сюр, глядя на который, только и остаётся взяться за голову.

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Комментарии
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виталий панов
&quot;Меня постоянно спрашивают - почему я не депутат? Да потому что, с таким мировозрением тебе не дадут работать,Ты будешь должна соблюдать партийную этику,и голосовать только &quot;За&quot;,двумя руками.Я был знаком с депутатом 1-го созыва.Он работал машинистом депо Смоленск.Когда его выбрали,он сказал,если что я вернусь на работу машинистом.Так оно и вышло.Слушать,что нужно простому народу,они просто не хотят.Так и получилось,он через короткий промежуток времени,вернулся в депо,к работе,где его ценят,и он своим трудом приносит пользу Родине!
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Алексей Горшков
Ой-ёй-ёй!
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Валентина Л
Не нравится когда свою страну называют   &quot;эта, этой&quot;.
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