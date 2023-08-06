Яна Поплавская: "Ничего в этой стране не будет, пока не будет идейных людей"

виталий панов

"Меня постоянно спрашивают - почему я не депутат? Да потому что, с таким мировозрением тебе не дадут работать,Ты будешь должна соблюдать партийную этику,и голосовать только "За",двумя руками.Я был знаком с депутатом 1-го созыва.Он работал машинистом депо Смоленск.Когда его выбрали,он сказал,если что я вернусь на работу машинистом.Так оно и вышло.Слушать,что нужно простому народу,они просто не хотят.Так и получилось,он через короткий промежуток времени,вернулся в депо,к работе,где его ценят,и он своим трудом приносит пользу Родине!