что-то было То ли безумное время превращает людей в безумцев с безумными мыслями в голове, то ли эти самые безумцы, исходя, разумеется из самых лучших побуждений, превращают этот и без того несовершенный мир в сплошной сюр, глядя на который, только и остаётся взяться за голову.
Яна Поплавская: "Ничего в этой стране не будет, пока не будет идейных людей"
Комментарии
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виталий панов
"Меня постоянно спрашивают - почему я не депутат? Да потому что, с таким мировозрением тебе не дадут работать,Ты будешь должна соблюдать партийную этику,и голосовать только "За",двумя руками.Я был знаком с депутатом 1-го созыва.Он работал машинистом депо Смоленск.Когда его выбрали,он сказал,если что я вернусь на работу машинистом.Так оно и вышло.Слушать,что нужно простому народу,они просто не хотят.Так и получилось,он через короткий промежуток времени,вернулся в депо,к работе,где его ценят,и он своим трудом приносит пользу Родине!
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19 час.
Алексей Горшков
Ой-ёй-ёй!
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18 час.
Валентина Л
Не нравится когда свою страну называют "эта, этой".
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17 час.
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