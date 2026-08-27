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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Альпин» сохранила Колапинто, активировав опцию продления, Алонсо останется в «Астон Мартин» или завершит карьеру в «Ф-1» (AutoRacer)

Франко Колапинто продолжит выступать за « Альпин » в 2027 году, утверждает итальянский портал AutoRacer.

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