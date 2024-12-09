Первый поезд прошел в Калининграде по дублеру двухъярусного моста

Знаковым событием назвал открытие движения поездов по новому железнодорожному мосту через реку Преголя в Калининграде начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин, сообщает пресс-служба КЖД 9 декабря на официальном интернет-портале.
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