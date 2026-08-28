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На Украине паника: «Это невиданная логистика: Россия фактически в пригородах Киева»

На Украине паника: «Это невиданная логистика: Россия фактически в пригородах Киева»

Очередная паника по поводу «белорусского вторжения» поднялась на Украине после того, как некоторые СМИ сообщили, что в Гомельской области  строится новая железнодорожная инфраструктура, которая якобы сможет принимать военные эшелоны с личным составом и тяжелой техникой.

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