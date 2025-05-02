После роста на 112% цена SUI приближается к критическому сопротивлению - аналитика CCN

Цена SUI упала после своего исторического максимума, потеряв 75% своей стоимости. Однако 7 апреля произошёл разворот, который предотвратил дальнейшее падение и привёл к пробою нисходящей коррекционной линии тренда.
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