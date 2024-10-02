ТОМАТНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

Ингредиенты: Мука пшеничная 2 стакана томатный сок 1 стакан сахарный песок 1 столовая ложка масло растительное 50 мл сода 1 чайная ложка столовый уксус 1/2 чайной ложки соль 1/2 чайной ложки кунжут 2 столовых ложки Рецепт Томатный сок налить в миску, добавить сахарный песок и соль, перемешать.
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