Таможенный пост "Костешть" будет закрыт

Таможенный пост "Костешть" будет временно закрыт в четверг, 12 декабря, с 09:00 до 17:00. По информации Таможенной службы, в этот день будут проводиться работы по техническому обслуживанию и модернизации электрической системы, сообщает realitatea.
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