Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

Студента МГУ из Одессы арестовали за сбор денег для ВСУ

Тверской районный суд Москвы арестовал студента факультета гуманитарного факультета МГУ на 12 суток за попытку собрать деньги для финансирования украинских боевиков и публикация в Сети информации националистического характера.

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