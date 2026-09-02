Российская Федерация отменяет экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года

Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции приняла решение обнулить экспортные пошлины на зерновые культуры (пшеницу, ячмень, кукурузу) в Российской Федерации до 31 декабря 2026 года.
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