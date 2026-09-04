Житель ХМАО пожаловался на таракана в еде из популярной пиццерии. Фото

Житель ХМАО пожаловался на насекомое, которое обнаружил в достере из «Додо Пиццы». Фотографию находки мужчина опубликовал в социальных сетях, пишет telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».
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