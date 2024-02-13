Reuters: законопроект о помощи Украине набрал достаточно голосов в Сенате США

РИАМО - 13 фев. Законопроект о выделении финансовой помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму 95 млрд долларов набрал необходимое для его утверждения количество голосов в американском Сенате, сообщает ТАСС.
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