В Красноярском крае сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома женщину и двух детей

16 сентября в вечернее время экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Константина Якимова и капитана полиции Сергея Кузнецова находился на маршруте патрулирования в п.
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