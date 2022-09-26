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В Красноярском крае сотрудники ГИБДД вывели из горящего дома женщину и двух детей

16 сентября в вечернее время экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта полиции Константина Якимова и капитана полиции Сергея Кузнецова находился на маршруте патрулирования в п.

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