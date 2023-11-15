На Урале в ДТП с фурой и автобусом погибли два человека, шестеро пострадали

Причины происшествия пока не установлены.Сегодня на 318-ом километре трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в результате столкновения грузовика и автобуса, погибли двое человек и еще шесть получили травмы различной тяжести.
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