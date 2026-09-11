ПВО Калужской области сбило четыре украинских дрона

Ночью 11 сентября и вечером 10 сентября четыре дрона ВСУ атаковали два района Калужской области, все цели успешно уничтожены ПВОДва района Калужской области атакованы четырьмя дронами ВСУ ночью 11 сентября и вечером накануне.
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