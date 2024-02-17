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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Мария-Ра" построит огромный гараж с магазином в нагорной части Барнаула

"Мария-Ра" построит огромный гараж с магазином в нагорной части Барнаула

Проект согласовали на заседании градсовета Проект гаража в Барнауле на улице Нагорной Градсовет Барнаула 15 февраля одобрил со второй попытки проект большого гаража на 150 автомобилей в нагорной части города.

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