"Мария-Ра" построит огромный гараж с магазином в нагорной части Барнаула

Проект согласовали на заседании градсовета Проект гаража в Барнауле на улице Нагорной Градсовет Барнаула 15 февраля одобрил со второй попытки проект большого гаража на 150 автомобилей в нагорной части города.
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