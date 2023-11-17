Компании в сфере культуры и туризма в Китае рассчитывают на финансовую поддержку

Компании в сфере культуры и туризма в Китае нуждаются в поддержке и им следует оказывать ее больше в финансовом виде, чтобы им можно было применять новые технологии в более широкой области и развивать новые двигатели роста, заявили отраслевые эксперты во вторник.
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