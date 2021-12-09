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Ветеринарного врача из Нижегородского будут судить за взятки

Ветеринарного врача из Нижегородского будут судить за взятки

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу / Фото: Е. Самарин, mos.ru Против бывшего сотрудника подразделения государственной ветеринарной экспертизы Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО возбуждено уголовное дело.

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