В Латвии полмиллиона русских в заложниках: власти сходят с ума, а люди выезжают. История семьи, бежавшей в Россию Ольга БезродняяКристина и Артём, граждане Латвии, приняли решение о переезде в Россию из-за ухудшения ситуации с правами русскоязычных в Латвии и жестких ограничений в Британии.