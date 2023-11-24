Политолог об искусственном интеллекте: «Феноменальные преимущества на геополитической карте»

ЭИСИ подготовил первый выпуск консенсус-прогноза «Искусственный интеллект политики для будущего». Доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров оценил инициативу коллег и предположил, как технологии ИИ могут взаимодействовать с государством.